الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريحات بشأن المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
29 مايو 2026 19:15

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن المفاوضات الجارية مع إيران عبر الوسيط الباكستاني من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي التصعيد في المنطقة.
⁠وكتب ترامب، في منشور "سأعقد الآن اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي" بشأن ‌الاتفاق ​مع إيران.
وأضاف "على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة نووية. ويجب فتح مضيق هرمز فورا، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، (...) وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية".
وتابع أن السفن العالقة في مضيق هرمز بسبب الحصار الأميركي ستتحرك، مشيرا إلى أن هذا الحصار "سيرفع الآن".
كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "ستستخرج المواد المخصبة (...) بتنسيق وتعاون وثيقين مع إيران، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تدميرها"، و"لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر".

أخبار ذات صلة
أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني بانتظار موافقة ترامب
الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إيران
مفاوضات
اتفاق
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في علم الكون
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يرصد أسرار الكون من انفجارات النجوم
اليوم 19:31
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريحات بشأن المفاوضات مع إيران
اليوم 19:15
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
الرياضة
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
اليوم 19:15
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
علوم الدار
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
اليوم 18:58
قصف إسرائيلي على قرى في لبنان
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار "مدخل أساسي" لأي خطوة
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©