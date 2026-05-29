ترامب يدلي بتصريحات بشأن المفاوضات مع إيران

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن المفاوضات الجارية مع إيران عبر الوسيط الباكستاني من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي التصعيد في المنطقة.

⁠وكتب ترامب، في منشور "سأعقد الآن اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي" بشأن ‌الاتفاق ​مع إيران.

وأضاف "على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة نووية. ويجب فتح مضيق هرمز فورا، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، (...) وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية".

وتابع أن السفن العالقة في مضيق هرمز بسبب الحصار الأميركي ستتحرك، مشيرا إلى أن هذا الحصار "سيرفع الآن".

كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "ستستخرج المواد المخصبة (...) بتنسيق وتعاون وثيقين مع إيران، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تدميرها"، و"لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر".