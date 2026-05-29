الأخبار العالمية

فرنسا تتعرض لموجة حرّ غير مسبوقة

رجل يسكب الماء على رأسه اتقاء للحر في فرنسا
29 مايو 2026 20:36

قال ماتيو سوريل عالم المناخ في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن قرى وبلدات عدة في فرنسا سجلت أرقاما قياسية في درجات الحرارة لشهر مايو خلال الأيام الماضية، في ظل موجة حر مبكرة غير مسبوقة.
وأكد سوريل "شهدت مناطق واسعة في فرنسا تسجيل رقم قياسي شهري واحد على الأقل، سواء في درجات الحرارة الدنيا أو القصوى، وهو أمر هائل".
ومن المتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف سوريل أنه جرى تسجيل نحو 109 أرقام قياسية لدرجات الحرارة الدنيا الشهرية و266 رقم ا قياسيا لدرجات الحرارة القصوى الشهرية بين يومَي السبت والأربعاء.
وسجلت فرنسا رقما قياسيا وطنيا لدرجات الحرارة في شهر مايو في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث بلغ متوسط الحرارة على المستوى الوطني 24,9 درجة مئوية الثلاثاء.
والخميس، بلغت درجة الحرارة في مدينة أنغوليم في جنوب غربي فرنسا 37,8 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في أيّ منطقة فرنسيية خلال شهر مايو.
وتتفق الدراسات والهيئات العلمية على أن موجات الحر في أوروبا أصبحت أكثر تواترا.
وتشير هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى أنه من بين 51 موجة حر سُجلت على مستوى البلاد منذ العام 1947، حدثت 34 موجة منذ العام 2000 و26 موجة منذ العام 2011.
وحذّرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، من أن متوسط درجات الحرارة العالمية من المرجّح أن يستمر عند مستويات قياسية أو قريبة منها هذا العام وللسنوات الأربع المقبلة.

أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
كينيا: اتهام تلميذات بإشعال حريق في مدرسة أودى بـ16 قتيلا
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
