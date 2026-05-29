إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي «حتى إشعار آخر»

القدس (وكالات)

أغلقت القوات الإسرائيلية، أمس، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين الفلسطينيين «حتى إشعار آخر»، في خطوة وصفتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأنها «انتهاك خطير لحرية العبادة».

وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية، في بيان، إن «القوات الإسرائيلية أغلقت الحرم صباح اليوم (أمس) وحتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته». واعتبر أبو مرخية الخطوة تعدياً سافراً على حرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداء استفزازياً على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها في محيط الحرم، وأغلقت الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه.

من جانبها، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إن إغلاق الحرم الإبراهيمي، يمثل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة، واستهدافاً مباشراً لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم.