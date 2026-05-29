السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أوروبا تحذِّر من انكماش «الحيز الإنساني» في غزة

مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
30 مايو 2026 00:55

بروكسل (الاتحاد)

حذّر الاتحاد الأوروبي، أمس، من انكماش «الحيز الإنساني» الذي تنشط فيه فرق الإغاثة، في ضوء توسّع السيطرة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب إن «الحيز الإنساني في قطاع غزة يواصل الانكماش»، في ظل توسع السيطرة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتغير خطوط التماس بصورة تعرقل عمل فرق الإغاثة وتؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه النظيفة عن السكان المحتاجين.
وأضافت لحبيب في منشور عبر منصة «إكس»، للتواصل الاجتماعي، أن «العائلات باتت عالقة بين حدود تتغير من دون سابق إنذار»، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.
وتأتي تصريحات المسؤولة الأوروبية في وقت أعلن فيه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول، أنه أصدر تعليمات بالسيطرة على مزيد من الأراضي لتشمل نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

