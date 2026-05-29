الولايات المتحدة تسلّم النيجر معدّات عسكرية

قدّمت الولايات المتحدة هذا الأسبوع معدات عسكرية إلى النيجر، في خطوة تندرج في إطار الاستئناف التدريجي للتعاون بين البلدين، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في نيامي اليوم الجمعة.

وكانت واشنطن قد علّقت جزءا كبيرا من مساعداتها التنموية وتعاونها العسكري مع النيجر بعد تولي الجيش السلطة في يوليو 2023.

وقالت السفارة الأميركية في نيامي إن الولايات المتحدة سلّمت القوات المسلّحة النيجرية مطلع الأسبوع "تسع حاويات من المعدات العسكرية، تبلغ قيمتها نحو 2,3 مليون دولار".

وتضم الشحنة بزات عسكرية ومعدات حماية وإمدادات طبية ولوازم إنقاذ، وفق ما أوضحت السفارة في موقعها الإلكتروني.

وشدّدت السفارة على أن "هذا الدعم يترجم الالتزام الأميركي النيجري بمكافحة الإرهاب، ومحاربة الشبكات الإجرامية، وتعزيز أمن الحدود".

وكانت السلطات الجديدة في النيجر طالبت الجيش الأميركي المنخرط في مكافحة الإرهاب بمغادرة البلاد، وهو ما تحقق في العام 2024.

كما طالب المجلس الحاكم في النيجر بخروج القوات الفرنسية التي كانت هي أيضا منخرطة في عملية لمكافحة الإرهاب.