كينيا: اتهام تلميذات بإشعال حريق في مدرسة أودى بـ16 قتيلا

اعتقلت الشرطة في كينيا، اليوم الجمعة، ثماني تلميذات في مدرسة داخلية للاشتباه بتورطهن في "حريق متعمد"، بعد مقتل 16 من زميلاتهن وإصابة العشرات في الحريق الذي اندلع ليل الأربعاء الخميس في مهجع المؤسسة.

وقالت الشرطة، في بيان "يواصل المحققون تسجيل الإفادات وتحليل كل الأدلة المتاحة لاستعادة تسلسل الأحداث، وتوضيح ظروفها، وتحديد الدافع".

وأضاف البيان أن "العناصر الأولية للتحقيق سمحت بتحديد ثماني تلميذات مشتبه بهن على صلة بالتحضير للحريق المتعمد المفترض وتنفيذه"، مشيرا إلى توقيفهن.

ولقيت 16 تلميذة حتفهن وأصيبت 79 أخريات في الحريق الذي اندلع بعد منتصف ليلة الخميس في مهجع مدرسة "أوتوميشي" للفتيات في مدينة "غيلغيل"، على بعد نحو مئة كيلومتر شمال العاصمة نيروبي.

وبحسب الشرطة، عُثر على جثث الفتيات في المهجع المحترق الواقع في الطابق العلوي من مبنى مكوّن من طابقين.