الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كينيا: اتهام تلميذات بإشعال حريق في مدرسة أودى بـ16 قتيلا

الشرطة تجري تحقيقات في المدرسة المنكوبة في كينيا
29 مايو 2026 22:04

اعتقلت الشرطة في كينيا، اليوم الجمعة، ثماني تلميذات في مدرسة داخلية للاشتباه بتورطهن في "حريق متعمد"، بعد مقتل 16 من زميلاتهن وإصابة العشرات في الحريق الذي اندلع ليل الأربعاء الخميس في مهجع المؤسسة.
وقالت الشرطة، في بيان "يواصل المحققون تسجيل الإفادات وتحليل كل الأدلة المتاحة لاستعادة تسلسل الأحداث، وتوضيح ظروفها، وتحديد الدافع".
وأضاف البيان أن "العناصر الأولية للتحقيق سمحت بتحديد ثماني تلميذات مشتبه بهن على صلة بالتحضير للحريق المتعمد المفترض وتنفيذه"، مشيرا إلى توقيفهن.
ولقيت 16 تلميذة حتفهن وأصيبت 79 أخريات في الحريق الذي اندلع بعد منتصف ليلة الخميس في مهجع مدرسة "أوتوميشي" للفتيات في مدينة "غيلغيل"، على بعد نحو مئة كيلومتر شمال العاصمة نيروبي.
وبحسب الشرطة، عُثر على جثث الفتيات في المهجع المحترق الواقع في الطابق العلوي من مبنى مكوّن من طابقين. 

أخبار ذات صلة
قتلى بحريق في مبنى سكني بمدينة دالاس الأميركية
مصرع 10 طالبات في حريق بسكن أكاديمية للبنات وسط كينيا
المصدر: آ ف ب
كينيا
حريق
مدرسة
آخر الأخبار
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
الرياضة
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
اليوم 22:46
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
الرياضة
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
اليوم 22:43
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
الرياضة
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
اليوم 22:15
الشرطة تجري تحقيقات في المدرسة المنكوبة في كينيا
الأخبار العالمية
كينيا: اتهام تلميذات بإشعال حريق في مدرسة أودى بـ16 قتيلا
اليوم 22:04
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
الرياضة
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©