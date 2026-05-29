السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

مقتل وإصابة 11 طفلاً ​​كل 24 ساعة بلبنان الأسبوع الماضي

تصاعد الدخان من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
30 مايو 2026 00:55

جنيف (وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن 11 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح ​كل 24 ساعة في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية، في ظل تصعيد إسرائيل لغاراتها في أنحاء البلاد، رغم وجود وقف مُعلن ⁠لإطلاق النار.
وقالت «اليونيسف» إن ‌77 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية، استناداً إلى بيانات قدّمتها وزارة الصحة اللبنانية، لافتةً إلى أن 55 طفلاً قتلوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل.
ودعا ريكاردو بيريس، المتحدث باسم اليونيسف، الطرفين إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. وقال: «بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين حماية الأطفال ​والبنية التحتية المدنية». ووصف الحصيلة بأنها مروّعة.

