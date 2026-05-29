ارتفاع عدد ضحايا غارات إسرائيل على لبنان

أفادت حصيلة جديدة، أوردتها السلطات اللبنانية، بأن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم الجمعة، ارتفع إلى 3355 قتيلاً و10095 جريحاً.

وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 29 مايو بلغت 3355 شهيداً و10095جريحا".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس. كما أعلن في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 15 مايو الحالي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً.