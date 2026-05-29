انتهاء اجتماع ترامب بشأن التفاوض مع إيران

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنهى، الجمعة، اجتماعا قال في وقت سابق إنه لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران.

ولم يوضح المسؤول ما إن كان ترامب اتّخذ قرارا أم لا، في هذا الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاجتماع استغرق ساعتين وأن ترامب لم يتّخذ على إثره أي قرار فوري.

وقال ترامب، في وقت سابق الجمعة، ​إنه سعقد اجتماعا مع مساعديه من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار.

وأكد "يجب على إيران أن تقبل بأنها لن تمتلك أبدا ⁠سلاحا نوويا أو ​قنبلة. يجب فتح مضيق هرمز فورا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين".