السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

30 مايو 2026 08:41

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، توماس "تومي" بيغوت، إن الإجراءات الجديدة تستهدف "الاقتصاد النفطي الإيراني غير المشروع"، وتشمل كيانات وأفرادا وسفنا تعتبرها الإدارة الأميركية بمثابة العمود الفقري لعمليات نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

 

وأوضح البيان أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية شملت ثمانية كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، إضافة إلى تصنيف ثماني سفن كممتلكات محظورة بسبب مشاركتها في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، كما طالت ثلاثة كيانات وفرداً مرتبطين بتجارة هذه المنتجات.

 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، أمس، عقوبات على جهات رئيسية أخرى ضمن شبكة لبيع النفط الإيراني، قامت بنقل ملايين البراميل من النفط بقيمة مليارات الدولارات.

 

وكشفت واشنطن أن هذه الشبكات تسهم بشكل مباشر في تمويل الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وتوفر موارد مالية تستخدم في "أنشطة مزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

 

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي جهة أو كيان يشارك في تجارة النفط الإيراني غير المشروعة أو يدعم قدرة الحكومة الإيرانية على مهاجمة جيرانها وشعبها، محذرا من أن أي تعاون في قطاع الطاقة الإيراني قد يعرض أصحابه للعقوبات الأميركية.

 

كما أشار البيان إلى استمرار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" في عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني وفروعه.

المصدر: وام
عقوبات أميركية
إيران
الولايات المتحدة الأميركية
