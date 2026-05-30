قطر: نرفض فرض رسوم عبور لـ «هرمز»

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن، أمس، أن قطر ودول الخليج ترفض فرض الرسوم الدائمة على العبور عبر مضيق هرمز.

وقال الشيخ سعود، خلال مشاركته في حوار شانجريلا الأمني في سنغافورة، إن ذلك الرفض مبني على الآثار المترتبة على المستهلك في حين تبقى الرسوم المؤقتة المخصصة لإزالة الألغام أو أغراض مشابهة قابلة للتفاوض. وأضاف: «نريد وضع استراتيجية واضحة ونهج واضح لكل العلاقات التي تربطنا مع إيران، بما في ذلك الاستراتيجية التجارية والسياسية».