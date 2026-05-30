الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قطر: نرفض فرض رسوم عبور لـ «هرمز»

سفينة تجارية تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
31 مايو 2026 01:44

كوالالمبور (الاتحاد)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن، أمس، أن قطر ودول الخليج ترفض فرض الرسوم الدائمة على العبور عبر مضيق هرمز.
وقال الشيخ سعود، خلال مشاركته في حوار شانجريلا الأمني في سنغافورة، إن ذلك الرفض مبني على الآثار المترتبة على المستهلك في حين تبقى الرسوم المؤقتة المخصصة لإزالة الألغام أو أغراض مشابهة قابلة للتفاوض. وأضاف: «نريد وضع استراتيجية واضحة ونهج واضح لكل العلاقات التي تربطنا مع إيران، بما في ذلك الاستراتيجية التجارية والسياسية».

واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
وزير الدفاع الأميركي يتحدث خلال جلسة عامة لقمة حوار شانجريلا في سنغافورة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
31 مايو 2026
طفل فلسطيني داخل خيام مهترئة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون صيفاً قاسياً في خيام متهالكة
31 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
31 مايو 2026
تصاعد الدخان من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق
31 مايو 2026
رجال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
31 مايو 2026
