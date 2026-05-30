عُمان تحذر من جسم طافٍ بـ «هرمز»

مسقط (وكالات)



حث ​مركز الأمن البحري العُماني، أمس، ⁠مرتادي البحر والصيادين ​والسفن ​على ‌توخي ⁠أقصى ​درجات الحذر بعد رصد جسم طافٍ ‌يشتبه بأنه لغم ‌بحري غرب منطقة المرور الساحلي ​بمضيق هرمز ضمن البحر الإقليمي العُماني. وطلب ‌المركز من ​الجميع الابتعاد عن أي أجسام ​مشبوهة والإبلاغ ‌عنها ⁠فوراً ‌للجهات ‌المختصة.

في السياق، أوقف الجيش الأميركي سفينة تجارية أثناء محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أميركي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات العسكرية، إن سفينة ترفع علم جامبيا تجاهلت تحذيرات متعددة من القوات الأميركية خلال الليل أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني.

وأضاف أن طائرة أميركية عطلت السفينة في خليج عُمان، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لم تصعد على متنها. وبهذا الإجراء الأخير، يكون الجيش الأميركي قد أوقف ست سفن حاولت خرق الحصار، بينما نجحت واحدة فقط في المرور، بحسب الوكالة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار في 17 أبريل رداً على إغلاق إيران لمضيق هرمز بعد بدء الحرب في 28 فبراير.