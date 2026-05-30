الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عُمان تحذر من جسم طافٍ بـ «هرمز»

سفن في مضيق هرمز قبالة عُمان (أرشيفية)
31 مايو 2026 01:44

مسقط (وكالات)

حث ​مركز الأمن البحري العُماني، أمس، ⁠مرتادي البحر والصيادين ​والسفن ​على ‌توخي ⁠أقصى ​درجات الحذر بعد رصد جسم طافٍ ‌يشتبه بأنه لغم ‌بحري غرب منطقة المرور الساحلي ​بمضيق هرمز ضمن البحر الإقليمي العُماني. وطلب ‌المركز من ​الجميع الابتعاد عن أي أجسام ​مشبوهة والإبلاغ ‌عنها ⁠فوراً ‌للجهات ‌المختصة. 
في السياق، أوقف الجيش الأميركي سفينة تجارية أثناء محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أميركي.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات العسكرية، إن سفينة ترفع علم جامبيا تجاهلت تحذيرات متعددة من القوات الأميركية خلال الليل أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني.
وأضاف أن طائرة أميركية عطلت السفينة في خليج عُمان، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لم تصعد على متنها. وبهذا الإجراء الأخير، يكون الجيش الأميركي قد أوقف ست سفن حاولت خرق الحصار، بينما نجحت واحدة فقط في المرور، بحسب الوكالة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار في 17 أبريل رداً على إغلاق إيران لمضيق هرمز بعد بدء الحرب في 28 فبراير.

أخبار ذات صلة
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
سلطنة عمان
إيران
مضيق هرمز
الأمن البحري
الجيش الأميركي
أميركا
الولايات المتحدة
القوات الأميركية
آخر الأخبار
وزير الدفاع الأميركي يتحدث خلال جلسة عامة لقمة حوار شانجريلا في سنغافورة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
31 مايو 2026
طفل فلسطيني داخل خيام مهترئة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون صيفاً قاسياً في خيام متهالكة
31 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
31 مايو 2026
تصاعد الدخان من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق
31 مايو 2026
رجال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
31 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©