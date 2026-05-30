بابا الفاتيكان يوجه دعوة من أجل السلام

دعا البابا ليو الرابع عشر، السبت، إلى وضع حد للعنف في المناطق التي تشهد نزاعات حول العالم، وذلك خلال صلاة من أجل السلام.

وقال بابا الفاتيكان إنه لا ينبغي لأي إنسان أن يضطر إلى مغادرة منزله بسبب التهديد بالقصف.

وأضاف أن السعي إلى النفوذ والعنف اللفظي يجب أن يفسحا المجال للتعطش للعدالة والحقيقة، مؤكدا أنه يجب ألا يذرف المزيد من الأبرياء الدموع.

وأشار إلى أن السلام ممكن حتى في أوقات التوتر والصراع هذه.

وأضاف أن السلام "يصبح ممكنا عندما نختار الإصغاء إلى صرخات من حرموا منه: الأطفال الأبرياء والأمهات والآباء القلقون والسجناء الذين يتعرضون لسوء المعاملة واللاجئون، والأشخاص الذين يعانون من مختلف الأعمار". وأشار إلى أن جميع هؤلاء "لا ينطقون إلا بكلمة واحدة: السلام!".