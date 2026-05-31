الكولومبيون ينتخبون رئيساً جديداً اليوم

يتوجه الكولومبيون إلى مراكز الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس اليساري غوستافو بيترو، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية.

يتنافس في الانتخابات 14 مرشحا، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى بروز ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم: السناتور اليساري إيفان سيبيدا، ممثل الائتلاف الحاكم، والسناتورة المحافظة بالوما فالنسيا، إضافة إلى المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، وهو سيناريو مرجح وفقًا لاستطلاعات الرأي الحالية، فستُجرى جولة إعادة في 21 يونيو.