الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تدعو لاجتماع مجلس الأمن لبحث توغل إسرائيل في لبنان

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
31 مايو 2026 20:44

دعت فرنسا، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في جنوب لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة (بي إف إم تي في) التلفزيونية إنه "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالا يزداد توغلا في الأراضي اللبنانية".
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا، بعد ظهر غد الاثنين، بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. 

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على قلعة الشقيف ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي حصن يعود تاريخه إلى القرن الـ 12 الميلادي ويُشرف على المنطقة المحيطة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
فرنسا تحذّر من عواصف قوية في ظل موجة الحر القياسية

وأشار بارو إلى أنه طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لأن هذا التطور يمثل تصعيدا إضافيا.

وأبلغ بارو قناة (بي إف إم تي في) بأن فرنسا، رغم اعترافها بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإنها ترى أن "لا شيء يبرر هذا التصعيد".

وأضاف أن ذلك يشكل أيضا "خطأ جسيما" وانتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: وكالات
فرنسا
مجلس الأمن الدولي
لبنان
إسرائيل
آخر الأخبار
العمل الفني "كوميديان"
الترفيه
سرقة جزء من عمل فني في متحف
اليوم 22:43
عشرات القتلى والجرحى بانفجار في ميانمار
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بانفجار في ميانمار
اليوم 22:21
جابرييل مدافع أرسنال بعد خسارة دوري الأبطال: شعور مؤلم
الرياضة
جابرييل مدافع أرسنال بعد خسارة دوري الأبطال: شعور مؤلم
اليوم 22:18
ركاب في مطار أميركي
الترفيه
عودة طائرة أميركية إلى مطار بعد تهديد أمني محتمل
اليوم 22:07
الأميرة النرويجية إنغريد ألكسندرا
الترفيه
اعتراض رسالة مشبوهة موجهة لأميرة النرويج
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©