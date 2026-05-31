فرنسا تدعو لاجتماع مجلس الأمن لبحث توغل إسرائيل في لبنان

دعت فرنسا، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في جنوب لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة (بي إف إم تي في) التلفزيونية إنه "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالا يزداد توغلا في الأراضي اللبنانية".

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا، بعد ظهر غد الاثنين، بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على قلعة الشقيف ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي حصن يعود تاريخه إلى القرن الـ 12 الميلادي ويُشرف على المنطقة المحيطة.

وأشار بارو إلى أنه طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لأن هذا التطور يمثل تصعيدا إضافيا.

وأبلغ بارو قناة (بي إف إم تي في) بأن فرنسا، رغم اعترافها بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإنها ترى أن "لا شيء يبرر هذا التصعيد".

وأضاف أن ذلك يشكل أيضا "خطأ جسيما" وانتهاكا للقانون الدولي.