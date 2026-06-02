غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت بلدات في جنوب لبنان. وأغار بعد ظهر اليوم مستهدفاً بلدتي المنصوري والقليلة ومدينة النبطية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية ، شنت صباح وظهر اليوم وبعد الظهر سلسلة غارات على مدينة النبطية في جنوب لبنان، أدت الى تدمير عدد من المباني.

وجدّد الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنذاره إلى سكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، طالباً منهم إخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.