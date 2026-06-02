الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب

جانب من مشاركة محمد السهلاوي بالمؤتمر (وام)
3 يونيو 2026 01:06

بروكسل (وام)


استضاف حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين مؤتمراً بحضور محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، إلى جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين عن الأحزاب الأوروبية، حول جماعة «الإخوان» الإرهابية والإسلام السياسي.
وأكد المشاركون الخطر الذي تمثله جماعة «الإخوان» الإرهابية على المجتمعات الأوروبية، مسلطين الضوء على الآليات التي توظفها الجماعة لاستقطاب الأفراد، وزعزعة الأمن والاستقرار. كما أشادوا بالنموذج الذي انتهجته دولة الإمارات في تصنيف جماعة «الإخوان» كمنظمة إرهابية، داعين المجتمع الدولي إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا السياق.
من جانبه، أكد محمد إسماعيل السهلاوي النهج الثابت لدولة الإمارات في محاربة التطرف والإرهاب، وإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة «الإخوان» الإرهابية أينما وُجدت، مؤكداً أن نهج دولة الإمارات يقوم على تعزيز قيم التعايش والتسامح، ونبذ العنف والتطرف، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه الآفة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات رحبت بإعلان عدد من الدول تصنيف فروع لجماعة «الإخوان» في دول بالمنطقة منظمات إرهابية، وذلك استناداً إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالاً إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلاً عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.

جهود مستمرة

أخبار ذات صلة
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
صقر غباش: أمن الخليج العربي جزء من منظومة الأمن الدولي

أكد أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان الإرهابية أينما وُجدت.
وجدد تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود الدولية كافة الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمارات
التطرف
الإرهاب
الاتحاد الأوروبي
لوكسمبورغ
بلجيكا
الإخوان
آخر الأخبار
محمد عيسى متحدثاً أمام الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
3 يونيو 2026
اكتظاظ مضيق هرمز بعشرات السفن جراء الممارسات الإيرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تشترط فتح «هرمز» كاملاً لإنهاء الحصار على إيران
3 يونيو 2026
الرئيس الصربي مستقبلاً صقر غباش والوفد المرافق له (من المصدر)
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن الخليج العربي جزء من منظومة الأمن الدولي
3 يونيو 2026
جانب من مشاركة محمد السهلاوي بالمؤتمر (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب
3 يونيو 2026
آثار الدمار الواسع جراء غارة إسرائيلية في صور (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة
3 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©