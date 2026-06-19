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عون: التصعيد الإسرائيلي محاولة لإفشال وقف إطلاق النار

قصف إسرائيلي على لبنان
19 يونيو 2026 23:02

قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، إن التصعيد الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان، يهدف إلى منع تثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن هذا التصعيد "يستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب خصوصاً بعد التطورات الأخيرة".

وأعلن أن "ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصيت به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن، ولا يمكن التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى".

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واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق في لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، وتم تمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، والتي عقدت على مدى يومي 2 و3 يونيو الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".

المصدر: د ب أ
لبنان
وقف إطلاق النار
الغارات الإسرائيلية
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