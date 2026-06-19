السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كييف تهاجم «جسور القرم».. وموسكو تؤكد مواصلة استهداف أوكرانيا

انفجار جراء هجوم على شبه جزيرة القرم (أرشيفية)
20 يونيو 2026 01:40

عواصم (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تؤكد الانفتاح على الحوار مع الاتحاد الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي يدافع عن فتح قنوات اتصال مع روسيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قالت هيئة ​الأركان العامة الأوكرانية، أمس، ⁠إن الجيش استهدف ​جسور ​سكك حديدية ‌في ⁠شبه جزيرة ​القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، فيما أفادت الإدارة ​التي عينتها روسيا بأن ورشة ⁠النقل في محطة ​زابوريجيا النووية ​بشرق أوكرانيا ‌تعرضت ⁠لهجوم ​كبير بطائرات مسيَّرة. 
وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، في ‌بيان على تطبيق ‌تيليجرام، أن القوات الروسية ​كانت تستخدم هذه الجسور، الواقعة في منطقتي روزدولني ‌وفلاديسلافيفكا، لتسهيل النقل ​العسكري والإمدادات.
وكثفت أوكرانيا هجماتها على ​المناطق ‌التي ⁠تسيطر ‌عليها ‌روسيا في الجنوب ⁠وشبه جزيرة القرم ​لعرقلة العمليات اللوجستية لموسكو.
من جهتها، ذكرت الإدارة الروسية في زابوريجيا أن حريقاً اندلع بأحد ‌أقسام المحطة وتضررت بعض المباني، ​لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ​إصابات، ‌مضيفة ⁠أنه ‌لا ‌يمكن حتى الآن تقييم ⁠حجم الأضرار بشكل ​كامل بسبب استمرار خطر وقوع هجمات أخرى.
في الأثناء، أقر ​الكرملين، بهجوم أوكراني كبير ⁠بطائرات مسيَّرة أدى إلى ​اندلاع ​حريق ‌في ⁠مصفاة نفط ​بموسكو. وأضاف أن الضربات الروسية على أوكرانيا ستستمر.
وأعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص على الأقل، أُصيبوا في غارة جوية روسية على خاركيف الأوكرانية.
وقال عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر منصة تليجرام، إن أكثر من 40 منزلاً تضررت من جراء سقوط قنابل انزلاقية موجهة على المدينة.

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الجيش الأوكراني
كييف
موسكو
القرم
جزيرة القرم
زابوريجيا
محطة زابوريجيا النووية
آخر الأخبار
«العالمية القابضة» تحذر من عمليات احتيال باستغلال اسمها
اقتصاد
«العالمية القابضة» تحذر من عمليات احتيال باستغلال اسمها
اليوم 17:25
«AIM Talks China» يرسِّخ مسارات التعاون الإماراتي الصيني
اقتصاد
«AIM Talks China» يرسِّخ مسارات التعاون الإماراتي الصيني
اليوم 17:23
زلزال
الأخبار العالمية
هزة أرضية تضرب شمال غرب مرسى مطروح في مصر
اليوم 17:21
«دبي للأخشاب 2026» يسلّط الضوء على مستقبل تجارة الأخشاب العالمية وتقنياتها
اقتصاد
«دبي للأخشاب 2026» يسلّط الضوء على مستقبل تجارة الأخشاب العالمية وتقنياتها
اليوم 17:18
حمدان بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©