كييف تهاجم «جسور القرم».. وموسكو تؤكد مواصلة استهداف أوكرانيا

عواصم (وكالات)

قالت هيئة ​الأركان العامة الأوكرانية، أمس، ⁠إن الجيش استهدف ​جسور ​سكك حديدية ‌في ⁠شبه جزيرة ​القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، فيما أفادت الإدارة ​التي عينتها روسيا بأن ورشة ⁠النقل في محطة ​زابوريجيا النووية ​بشرق أوكرانيا ‌تعرضت ⁠لهجوم ​كبير بطائرات مسيَّرة.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، في ‌بيان على تطبيق ‌تيليجرام، أن القوات الروسية ​كانت تستخدم هذه الجسور، الواقعة في منطقتي روزدولني ‌وفلاديسلافيفكا، لتسهيل النقل ​العسكري والإمدادات.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على ​المناطق ‌التي ⁠تسيطر ‌عليها ‌روسيا في الجنوب ⁠وشبه جزيرة القرم ​لعرقلة العمليات اللوجستية لموسكو.

من جهتها، ذكرت الإدارة الروسية في زابوريجيا أن حريقاً اندلع بأحد ‌أقسام المحطة وتضررت بعض المباني، ​لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ​إصابات، ‌مضيفة ⁠أنه ‌لا ‌يمكن حتى الآن تقييم ⁠حجم الأضرار بشكل ​كامل بسبب استمرار خطر وقوع هجمات أخرى.

في الأثناء، أقر ​الكرملين، بهجوم أوكراني كبير ⁠بطائرات مسيَّرة أدى إلى ​اندلاع ​حريق ‌في ⁠مصفاة نفط ​بموسكو. وأضاف أن الضربات الروسية على أوكرانيا ستستمر.

وأعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص على الأقل، أُصيبوا في غارة جوية روسية على خاركيف الأوكرانية.

وقال عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر منصة تليجرام، إن أكثر من 40 منزلاً تضررت من جراء سقوط قنابل انزلاقية موجهة على المدينة.