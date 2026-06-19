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تركيا.. خروج قطار أنفاق عن مساره

خروج قطار أنفاق عن مساره في تركيا
20 يونيو 2026 00:25

قالت وكالة "​الأناضول" الحكومية للأنباء في تركيا أن قطار أنفاق خرج عن ⁠مساره على خط كاديكوي-مطار صبيحة ​كوكجن الدولي ​في مدينة ‌إسطنبول خلال ⁠ذروة ​ساعات المساء، الجمعة بسبب عطل في المحول.
وأضافت الوكالة ‌أنه تسنى إخراج الركاب ‌من القطار وساروا عبر النفق متوجهين ​نحو محطات حافلات قريبة، وأشارت إلى أن فرقا طبية طارئة أرسلت ‌إلى موقع ​الحادث.
وظهر في مقاطع مصورة، جرى تداولها على منصات ​التواصل ‌الاجتماعي، ركاب ⁠يساعدون ‌بعضهم ‌البعض في النزول من عربات ⁠قطار الأنفاق التي خرجت ​عن مسارها، فيما كان البعض يحاول الاتصال هاتفيا بالأصدقاء والعائلة.

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