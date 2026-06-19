تركيا.. خروج قطار أنفاق عن مساره

قالت وكالة "الأناضول" الحكومية للأنباء في تركيا أن قطار أنفاق خرج عن مساره على خط كاديكوي-مطار صبيحة كوكجن الدولي في مدينة إسطنبول خلال ذروة ساعات المساء، الجمعة بسبب عطل في المحول.
وأضافت الوكالة أنه تسنى إخراج الركاب من القطار وساروا عبر النفق متوجهين نحو محطات حافلات قريبة، وأشارت إلى أن فرقا طبية طارئة أرسلت إلى موقع الحادث.
وظهر في مقاطع مصورة، جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ركاب يساعدون بعضهم البعض في النزول من عربات قطار الأنفاق التي خرجت عن مسارها، فيما كان البعض يحاول الاتصال هاتفيا بالأصدقاء والعائلة.