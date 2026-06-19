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واشنطن: جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية الأسبوع المقبل

روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر الخارجية الأميركية (أرشيفية)
20 يونيو 2026 01:40

واشنطن (الاتحاد)

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أعلنت وزارة ​الخارجية الأميركية أن الجولة المقبلة من ⁠المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستُعقد ​في واشنطن ​من ‌23 ⁠إلى ​25 يونيو، وذلك عقب اتصال ‌بين وزير الخارجية الأميركي ماركو ‌روبيو والرئيس اللبناني جوزاف ​عون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت، في ‌بيان، إن روبيو شدد ​مجدداً على ضرورة نزع سلاح «​حزب ‌الله»، ⁠وأكد ‌دعم ‌الولايات المتحدة «لجهود الحكومة اللبنانية ⁠لإقامة دولة لبنانية ​ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها».
من جهته، أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال الاتصال الهاتفي، أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو «ركيزة أساسية» لتقدّم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تستكمل الأسبوع المقبل في واشنطن.
وأكد عون، بحسب بيان رئاسي: «ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل».

واشنطن
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