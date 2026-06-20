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قتيل وجرحى إثر تصادم قطارين في لندن

قتيل وجرحى إثر تصادم قطارين في لندن
20 يونيو 2026 08:52

قتل شخص وأصيب عدد آخر بجروح جراء حادث تصادم قطارين شمال لندن ، أمس الجمعة.

وأفادت شرطة النقل البريطانية أنها على علم بأن عددا من الأشخاص أصيبوا، و لقي شخص حتفه، مضيفة أن عناصر الاستجابة في الموقع بجانب شرطة بيدفوردشير، وخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف المحلية يواصلون جهودهم في موقع الحادث.

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وكانت شرطة النقل البريطانية أعلنت في وقت سابق أنها تستجيب لتقارير عن تصادم بين قطارين في منطقة بيدفورد على مسافة حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة.

من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا بأنّها أرسلت فرقا تشمل الاسعاف الجوي وفريق استجابة للمناطق الخطرة، للتعامل مع حادث كبير على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد.

 

المصدر: وام
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