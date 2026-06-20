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انتشال جثث 16 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

انتشال جثث 16 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
20 يونيو 2026 12:20

أعلنت جهات الإنقاذ البحري الليبية، مساء الجمعة، العثور على 16 جثة وإنقاذ 10 مهاجرين أحياء عقب غرق قارب هجرة غير نظامية كان يقل 61 شخصا قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وذكر مكتب الإنقاذ البحري بأمن السواحل في طبرق ومؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين ان عمليات البحث لا تزال مستمرة، محذرين من احتمال وصول المزيد من الجثث إلى المنطقة الساحلية الممتدة من شاطئ العقيلة شرقا إلى عين الغزالة شرق ليبيا نتيجة الحادث.

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وفي حادث منفصل غرب البلاد، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 15 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل مدينة الخمس، في عملية استجابة سريعة شارك فيها صيادون محليون وخفر السواحل الليبي.

 

انتشال جثث
ليبيا
مهاجرين
الهجرة غير الشرعية
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