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«حكماء المسلمين» يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر

شعار مجلس حكماء المسلمين
20 يونيو 2026 14:52

أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ديوري هاماني في عاصمة جمهورية النيجر وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مطالبا بضرورة التصدي بحزم لجماعات العنف والإرهاب التي تسعى إلى نشر الدمار والخراب وزعزعة الأمن والاستقرار، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة خطابات الكراهية، ومواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام.

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وأعرب عن خالص التعازي لجمهورية النيجر، حكومةً وشعبًا، وأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
حكماء المسلمين
هجوم إرهابي
النيجر
نيامي
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