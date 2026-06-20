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اسكتلندا تحقق في هجمات يشتبه بأن دافعها معاداة المسلمين

الرجل المتهم بنتفيذ الهجمات يتجول في إدنبره حاملا سكينا
20 يونيو 2026 23:49

قالت شرطة اسكتلندا، اليوم السبت، إنها تحقق في "هجمات عنيفة" وقعت مساء الجمعة في إدنبرة، أسفرت عن إصابة خمسة رجال ويشتبه بأنها معادية للمسلمين.
وأوضحت الشرطة أنها أوقفت رجلا اسكتلنديا أبيض يبلغ 36 عاما، وأنه لا يوجد أي تهديد آخر للجمهور.
أظهرت لقطات، نُشرت على الإنترنت، يبدو أنه مشتبه به، يتجول في شوارع العاصمة الاسكتلندية حاملا سكينا كبيرة.
وقالت الشرطة، في بيان "تجري وحدة مكافحة الإرهاب في اسكتلندا تحقيقا، بدعم من زملاء متخصصين آخرين وعناصر شرطة محليين".
وأضافت أنها تلقت عدة مكالمات طوارئ في وقت متأخر الجمعة من أشخاص أبلغوا عن "هجمات عنيفة تشمل تهديدات وسرقة وتخريبا في جميع أنحاء إدنبرة، مع إصابة خمسة رجال".
وأفادت الشرطة بأن الضحايا، اثنان يبلغان 22 عاما، وآخرون تراوح أعمارهم بين 24 و27 و39 عاما، أصيبوا بجروح متفاوتة، واحتاج ثلاثة منهم إلى تلقي العلاج في المستشفى، لكن لم تكن أي من الإصابات تهدد الحياة.
من جهته، أعرب رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني عن "قلقه البالغ" إزاء هذه الهجمات. وأضاف، في تصريح "لا مكان للعنف أو العنصرية أو التعصب في بلادنا".
وقال مصادر إن عددا من الضحايا مسلمون.
وأشار أحد المصادر إلى أن اللقطات المتداولة تظهر مشتبها به مفترضا وهو يطلق هتافات بشأن "حماية البلاد" من المسلمين، مصحوبة بلغة مليئة بالشتائم.
وحضّت الشرطة على "التعامل مع هذا الأمر على أنه ما تشير إليه الأدلة: إرهاب معادٍ للإسلام، ويميني متطرف".
من جهتها، رجحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الهجمات بدأت بالقرب من مسجد حيث أصيب شخصان، فيما أصيب ثلاثة رجال في مكان آخر بحسب الشرطة التي تصدت للمشتبه به وأوقفته.
ووصفت كاتريونا باتون مساعدة قائد الشرطة الهجمات بأنها "صادمة"، مضيفة أنه "لا مكان للعنصرية أو الكراهية القائمة على أساس الدين في اسكتلندا".

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