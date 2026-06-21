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الصين تُفعّل المستوى الرابع من الطوارئ لمواجهة كوارث جيولوجية

الصين تُفعّل المستوى الرابع من الطوارئ لمواجهة كوارث جيولوجية
21 يونيو 2026 08:20

فعّلت الصين استجابة وطنية طارئة من المستوى الرابع في مقاطعات ( آنهوي وهوبي وهونان وقويتشو)، لمواجهة مخاطر الكوارث الجيولوجية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تحذّر توقعات الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة بجنوبي الصين، ما يرفع احتمالات وقوع انهيارات أرضية ومخاطر جيولوجية في عدة أقاليم، من بينها أجزاء من آنهوي وهوبي وهونان وقويتشو.

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ودعت وزارة إدارة الطوارئ الصينية السلطات المحلية إلى متابعة تطورات الطقس والفيضانات بشكل دقيق، في وقت تعتمد فيه الصين نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات، يُعد المستوى الأول الأعلى خطورة.

 

المصدر: وام
الصين
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