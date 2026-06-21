ثلاثة مفقودين في نهر الراين والشرطة ترجح الأسوأ

أفادت الشرطة الألمانية، الأحد، بأن ثلاثة أشخاص يعدون في عداد المفقودين بعد نزولهم للسباحة في نهر الراين، في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات «تفترض الأسوأ»، مشيرة إلى تعليق عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة.

وكانت الشرطة قد أطلقت، مساء السبت، عملية بحث باستخدام زورق في نهر الراين عقب اختفاء رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بعد نزوله للسباحة.

وخلال عمليات البحث، أفاد شهود على ضفة النهر بأن شخصين آخرين، يبلغان 23 و27 عاماً، لم يظهرا على سطح الماء، مرجحين أنهما لا يجيدان السباحة، فيما لم تسفر عمليات التمشيط الأولية عن العثور عليهما.

وفي حادث منفصل، أعلنت الشرطة غرق شاب يبلغ 23 عاماً، السبت، في بحيرة قرب مدينة كارلسروه، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثته من المياه.