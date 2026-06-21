قتلى في هجوم على شبه جزيرة القرم

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية جيش بلاده عن الهجمات التي استهدفت شبه جزيرة القرم اليوم الأحد.

بدوره، قال سيرغي أكسيونوف حاكم ‌القرم إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون ​في هجوم بطائرات مسيرة.

من ناحية أخرى، قالت ⁠السلطات في منطقة كراسنودار الروسية إن هجوما ​بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص ​على ‌متن عبارة ركاب واشتعال ⁠النيران ​في محطة للنفط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 239 طائرة ‌مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقال حاكم ‌شبه جزيرة القرم إن محطات الوقود هناك أوقفت جميع المبيعات للأفراد ​والشركات، مع قصر الإمدادات على الهيئات الحكومية التي تضمن سير العمل والأمن في شبه الجزيرة.

وشنت أوكرانيا، في الفترة الأخيرة، هجمات بالطائرات المسيرة على منشآت نفطية في روسيا.