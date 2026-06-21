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إثيوبيا: الحزب الحاكم يحقق فوزا ساحقا في انتخابات البرلمان

صورة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مع شعار حزبه "الازدهار"
21 يونيو 2026 22:16

حقق حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد، فوزا ساحقا مرة أخرى في الانتخابات التي جرت هذا الشهر، وفقا لنتائج أعلنتها لجنة الانتخابات الإثيوبية، اليوم الأحد.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يهيمن حزب الازدهار على الانتخابات في ⁠مواجهة المعارضة.
وأسس أبي أحمد حزب الازدهار في عام 2019 ​بعد عام من توليه منصب رئيس الوزراء.
ونجح الحزب الحاكم في الحصول على 438 مقعدا، أي ما يقارب 90 بالمئة من المقاعد التي أُعلنت نتائجها في حفل ‌بث مباشرة عبر موقع فيسبوك. وكان الحزب بحاجة ‌إلى 274 مقعدا فقط للفوز بغالبية المقاعد.
وروّج مرشحو حزب الازدهار هذه المرة لتحسن الأمن ‌الغذائي والنمو الاقتصادي القوي في ثاني ​أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم أكثر من 50 مليونا. 

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المصدر: رويترز
إثيوبيا
أبي أحمد
الحزب الحاكم
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