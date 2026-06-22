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قتلى في تحطم طائرة عسكرية بوليفية

أرشيفية
22 يونيو 2026 09:24

لقي ستة أشخاص حتفهم، الأحد، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البوليفية في منطقة جبلية بإدارة "كوتشابامبا "وسط بوليفيا، أثناء تنفيذ رحلة لدعم الأعمال المدنية، بحسب ما أعلنه الجيش البوليفي.

وذكرت القوات الجوية البوليفية، في بيان، أن الطائرة كانت تُستخدم في نقل مرضى السرطان وتقديم المساعدة لهم، في إطار برامج المساعدة الاجتماعية والعمل المدني التي تنفذها في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح البيان أن الضحايا ضمّوا عسكريين ومدنيين.

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وأضاف البيان أن مجلس التحقيق في حوادث الطيران بدأ تحقيقًا للوقوف على أسباب حادث تحطم الطائرة وتحديد ملابساته.

المصدر: وام
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تحطم طائرة
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