فرنسا تستعد لموجة حر شديدة تستمر على مدار هذا الأسبوع

تستعد فرنسا، اليوم الاثنين، لأسبوع من درجات الحرارة القياسية، تتجاوز 40 درجة مئوية نهاراً مع ارتفاع معدلات الرطوبة في ساعات الليل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية «ميتيو فرانس»، إن ظروف الطقس الحار ستشمل معظم أنحاء البلاد، وهي الأكبر في الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة، ومن غير المتوقع أن تخف حدتها قبل يوم الجمعة.

ووصفت «الهيئة» موجة الحر بأنها ستكون شديدة للغاية، على غرار الموجة الحارة التي حدثت في أغسطس عام 2003، لكن مدتها لا تزال غير مؤكدة. وقامت فرنسا بتفعيل نظام تحذير من الحرارة بعد تلك الموجة الحارة، عندما تسببت أعلى درجات الحرارة منذ أكثر من نصف قرن في وفاة ما يقدر بنحو 15 ألف شخص، العديد منهم من كبار السن في الشقق ودور المسنين التي لا يوجد بها تكييف الهواء.

يذكر أن أوروبا هي القارة التي ترتفع فيها درجات الحرارة بأسرع وتيرة على مستوى العالم، حيث تتجاوز فيها معدلات الارتفاع ضعفي المتوسط العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.