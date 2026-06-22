فانس: مواصلة المحادثات الفنية مع إيران خلال الأسابيع المقبلة

جنيف (وام وكالات)



قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أمس، إن المحادثات الفنية مع إيران ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مشيداً بـ«تقدم جيد للغاية» في المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي، كما أعلن موافقة طهران على السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف فانس، الذي يقود الوفد الأميركي في مفاوضات سويسرا: «أرسينا أساساً جيداً لصفقة نهائية ناجحة، الصفقة النهائية قيد التحضير، نحن أنشأنا الأساس المناسب للوصول إلى هدف جيد للأميركيين، ومن المهم أن نقدر جميعاً حجم العمل المنجز، وبصراحة، هناك أمور كثيرة يجب إنجازها مع إحراز التقدم في مجال المباحثات النووية والمباحثات الاقتصادية والاستمرار في نزع الألغام من مضيق هرمز».

وتابع نائب الرئيس الأميركي: «هذا يقودني إلى النقطة الأخيرة التي نريد إنجازها، وهي إنشاء عملية للمفاوضات التقنية اللاحقة، فريقنا يعمل مع الإيرانيين والقطريين والباكستانيين، وأحرزنا تقدماً، ويعمل الوسطاء على المستوى التكتيكي مع الفرق الموجودة هنا في سويسرا، وهذه المفاوضات التقنية ستستمر في الأسابيع والأيام المقبلة، نريد إنشاء هيكلية بحيث يكون هناك إشراف سياسي واضح».

كما كشف عن آلية مقترحة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، تتيح لواشنطن الإشراف على كيفية استخدام هذه الأموال وتوجيهها نحو شراء منتجات زراعية أميركية.

إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، أن الوزارة أصدرت ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً، يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني، وذلك بعد محادثات مثمرة في سويسرا.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الترخيص العام يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس.

وأعلنت قطر وباكستان، أمس، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما في سويسرا على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة، بالإضافة إنشاء خلية لخفض التصعيد.

وقالت قطر وباكستان في بيان مشترك عقب ختام أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والجلسة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد: إن المباحثات جرت في «أجواء إيجابية وبناءة» تم فيها إحراز «تقدم مشجع» شمل الاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف المعنية.

وأضاف البيان الصادر من منتجع بور غنشتوك بسويسرا، إثر اختتام أعمال القمة التي ضمت اجتماعاً رباعياً مباشراً بين كل من الولايات المتحدة وايران إلى جانب الوسيطين قطر وباكستان، أن القمة شهدت توافقاً على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار الوساطة.

وأضاف البيان أيضاً أن الاتفاق ينص أيضاً على قيام كبار المفاوضين بتقديم تقارير دورية للجنة المعنية، فضلاً عن إنشاء مجموعات عمل متخصصة تعنى بالنظر في الملف النووي والعقوبات، إلى جانب مجموعة معنية بالرصد وتسوية النزاعات لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم، بالإضافة إلى النظر في ملفات أخرى ذات صلة.



خريطة طريق

أشار البيان إلى أن اللجنة رفيعة المستوى أقرت أيضاً خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، بما يتيح الانتقال الفوري إلى مزيد من المحادثات الفنية، كما تم الاتفاق على إنشاء قناة اتصال بين الأطراف خلال الفترة المشار إليها في مذكرة التفاهم بهدف تجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وبين البيان أنه تم كذلك الاتفاق على إنشاء خلية لخفض التصعيد تضم الأطراف المعنية ولبنان على أن تدار أعمالها بتيسير من الوسيطين، وذلك لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقاً لمذكرة التفاهم.

وأكد البيان أن المحادثات الفنية ستتواصل خلال ما تبقى من الأسبوع في بور غنشتوك، لمناقشة مختلف القضايا المطروحة، فيما سيواصل الوسيطان قطر وباكستان جهودهما لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بناءة وصولاً إلى اتفاق نهائي.

كما أكد البيان تقدير الوسطاء لالتزام الولايات المتحدة وإيران بالحلول الدبلوماسية والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، مثمنين الدعم الذي قدمته الدول الصديقة والشقيقة لإنجاح مسار المفاوضات.



قمة لوسيرن

وانطلقت الأحد قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة وفد من الولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كما ضم من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.