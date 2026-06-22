المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ «الاتحاد»: دخول فصل الصيف يفاقم المخاطر الصحية في غزة

شعبان بلال (رفح)



شدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، على خطورة تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، مؤكداً أن الاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء، إلى جانب النقص الحاد في المياه النظيفة، وتراجع خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، يهيئ بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة بين الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النظام الصحي في القطاع يواجه استنزافاً كبيراً نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود، فضلاً عن الضغط الهائل على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مما يحد من القدرة على الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.

وأشار إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل تقديم خدماتها الطبية والإسعافية والإغاثية بأقصى ما تسمح به الإمكانات المتاحة، رغم التحديات الكبيرة، مؤكداً أن حجم الاحتياجات الإنسانية يفوق بكثير الموارد المتوافرة والمتاحة.

وأكد النمس أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الإمدادات الطبية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتأمين وصول الطواقم الإنسانية إلى جميع المناطق من دون عوائق.

وحذَّر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من أن استمرار هذا الواقع، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ينذر بتفاقم المخاطر الصحية، وزيادة انتشار الأمراض، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان حماية المدنيين، ودعم القطاع الصحي، وتمكين المؤسسات الإنسانية من أداء واجبها الإنساني.



قصف مدفعي

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، بقصف من طائرات إسرائيلية استهدف وسط مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن «آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل طال مواقع عدة في تلك المناطق».

وفي الضفة الغربية، قال مسؤولون فلسطينيون، إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص فتى وشاباً، أمس.