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«الوطني الاتحادي»: أهمية الحوار والحلول السياسية لمعالجة الأزمات

طارق الطاير خلال لقاء رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان (وام)
24 يونيو 2026 01:08

باكو (وام) 

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش المشاركة في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو حتى 25 يونيو الجاري.
حضر اللقاء كل من: عائشة راشد ليتيم، ووليد علي المنصوري، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، ومحمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.
وأكد الجانبان متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وما تشهده من تطور متسارع ونوعي في مختلف المجالات؛ بفضل الرؤية المشتركة والدعم المتبادل بين قيادتي البلدين. 
وأكد الدكتور طارق الطاير، في هذا الإطار، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على دعم الاستقرار والتنمية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أهمية الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، بما يحفظ أمن الدول واستقرارها، ويعزز فرص التنمية والازدهار لشعوبها.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الأذربيجانية، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، وتبادل الخبرات. 
كما شاركت عائشة راشد ليتيم، نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووليد علي المنصوري، عضو المجلس، أمس، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية.
كما شاركت سمية عبدالله السويدي، رئيسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنى راشد طحنون، عضو المجلس، في المؤتمر الثالث عشر للبرلمانيات المسلمات، الذي عقد ضمن أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

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