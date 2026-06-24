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زلزال يضرب منطقة في شمال كاليفورنيا الأميركية

من آثار زلزال سابق في كاليفورنيا - أرشيفية
24 يونيو 2026 22:55

ضرب زلزال متوسط القوة، اليوم الأربعاء، منطقة نائية في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.
وكان مركز الزلزال، الذي بلغت قوته الأولية 5.6 درجة، على بعد نحو 140 ميلاً (225 كيلومتراً) شمال شرق سان فرانسيسكو، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وشعر السكان بالزلزال على نطاق واسع بما في ذلك مدينة فورت براج الشهيرة بصيد الأسماك، حيث كان مركز الزلزال على بعد نحو 50 ميلاً (80 كيلومتراً) شرقي المدينة في الساعة 08:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان على عمق نحو 5 أميال (8 كيلومترات)، بحسب ما أفادت الهيئة.
ووقع زلزال آخر بقوة 2.5 درجة بالقرب من مركز الزلزال بعد دقائق قليلة.

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المصدر: د ب أ
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