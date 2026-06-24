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الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف

طارق الطاير خلال اللقاء بحضور الوفد المشارك (وام)
25 يونيو 2026 01:48

باكو (وام) 

بحث الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي مازن تركي القاضي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، إلى جانب التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الإمارات والأردن، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. كما شددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية. 
وأكد الطرفان على التزامهما الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وشددا على أن أي عرقلة أو إغلاق أو تدخل في الملاحة البحرية يشكل تهديداً بالغاً لاستقرار المنطقة وشعوبها، وأمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي. 
كما بحث الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ومحمد غيات نائب رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، والتنسيق والتشاور بشأن مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءين، كل من سمية عبدالله السويدي رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، وحميد أحمد الطاير، والدكتور عدنان حمد الحمادي ووليد علي المنصوري، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.

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