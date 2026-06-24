الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين

نيويورك (الاتحاد)



أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال الاستثمار في تمكين النساء والفتيات، وتعزيز مشاركتهن الهادفة في جهود بناء السلام والتعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع فرص حصولهن على التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية المهارات، ودعم الفرص الاقتصادية.

وقالت الإمارات في بيان أدلت به غسق شاهين نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «يؤكد التقرير أن التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين لا يزال هشاً ولا يمكن التسليم به، ورغم التحديات المستمرة، فإنه يُظهر أن الاستثمارات الموجهة، والشراكات الفعالة، والالتزام السياسي المستدام، كفيلة بتحقيق نتائج ملموسة، حتى في ظل بيئة عالمية معقدة».

وأضافت شاهين، «في ظل القيود المالية وتضارب الأولويات، يجب علينا توسيع آليات التمويل المختلط، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال حوافز موجهة، وتعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق البرامج الناجحة ذات الأثر الكبير التي تحقق نتائج ملموسة للنساء والفتيات».

وأكدت أن سدّ الفجوات التي تواجه النساء والفتيات في مناطق النزاعات والأزمات يتطلب تفعيلَ الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام من خلال برامج مشتركة، وضمانَ تمويل مخصص للمنظمات التي تقودها النساء، وإدماجَ قيادة المرأة ومشاركتها بشكل منهجي في عمليات السلام، وخطط التعافي، وجهود إعادة الإعمار.

ومع تطور التقنيات الناشئة، شددت شاهين على وضع أطر سياسات واضحة لمنع العنف الذي تُسهّله التكنولوجيا والتصدي له، والاستثمار في محو الأمية الرقمية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للنساء والفتيات، وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى البنية التحتية الرقمية لتمكينهن من الاستفادة الكاملة والآمنة من الابتكار.



تسريع التقدم

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الخطة الاستراتيجية 2026-2029، نشجع على مواصلة التركيز على الأثر والكفاءة، كما ينبغي أن تستفيد الخطة الاستراتيجية المقبلة من المزايا النسبية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن تعزز دورها التنسيقي في منظومة الأمم المتحدة، وأن تُعطي الأولوية للحلول القابلة للتطبيق على نطاق واسع لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.