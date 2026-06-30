«الصحة العالمية»: صيف أوروبا السنوات القادمة «أكثر قسوة»

ستوكهولم (وكالات)

قال المدير الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحر الأحدث التي ضربت أوروبا هي مجرد «بروفة»، والقادم أسوأ.

وتوقع هانز كلوجه في بيان أن «الصيف في السنوات القادمة سيكون أكثر قسوة».

وحذر من أن أوروبا ترتفع درجة حرارتها بأكثر من ضعف المعدل العالمي، وقال إن موجات الحر لم تعد أحداثا تحدث لمرة واحدة، بل هي أزمات متكررة تزداد تواتراً وقوة وتستمر لفترات أطول.

وأشار كلوجه إلى أن في فرنسا، ارتفعت مكالمات الطوارئ الطبية بنسبة تصل إلى 50% في بعض المدن، وأن خدمة الإسعاف في لندن شهدت أعلى عدد من مكالمات الطوارئ المهددة للحياة على الإطلاق في يوم واحد.

وسجلت النمسا رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة، بعدما ارتفعت إلى 40.1 درجة مئوية في شرق البلاد في ولاية النمسا السفلى، مسجلة أعلى درجة حرارة على الإطلاق في البلاد خلال شهر يونيو الجاري.

كما ارتفعت درجات الحرارة في كل من التشيك وسلوفاكيا، إلى مستويات تجاوزت الأرقام القياسية السابقة بفارق كبير، حيث تخطت 40 درجة مئوية في مناطق عدة خلال موجة حر شديدة، وفقاً لتقارير إعلامية.