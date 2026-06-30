كوريا: جميع سفننا غادرت مضيق ‌هرمز باستثناء اثنتين

سيؤول (وكالات)

قال ​رئيس ⁠جمهورية كوريا ⁠الشقيقة، ​لي ⁠جي ميونج، أمس، ​إن ‌جميع ​سفن ⁠بلاده ​غادرت ⁠مضيق ‌هرمز ‌باستثناء اثنتين.

وأضاف لي في اجتماع لمجلس الوزراء: إن إحدى السفن تغادر المضيق حالياً، وقد خرجت تقريباً من المنطقة الخطرة، حسبما نقلت عنه وكالة «يونهاب» الكورية.

وأوضحت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية، أمس، أن السفينتين الأخريين نجحتا في الخروج من مضيق هرمز، إلا أنه يبدو أن عمليات مغادرة السفن قد توالت بعد ذلك.

وكانت 26 سفينة مرتبطة بكوريا عالقة في المضيق بسبب الحرب مع إيران.

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، إن وزير الخارجية ماركو روبيو التقى، أمس، نظيره الألماني يوهان فاديفول.

وأضاف بيجوت أن الجانبين أكدا التزام الولايات المتحدة وألمانيا بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، وضمان ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي.