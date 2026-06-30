الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البرلمان العربي» يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أميركي - إيراني

«البرلمان العربي» يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أميركي - إيراني
30 يونيو 2026 23:42

القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة
مباحثات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر
كوريا: جميع سفننا غادرت مضيق ‌هرمز باستثناء اثنتين

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران، الشواغل الأمنية للدول العربية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار.
وأكد اليماحي، في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أن العمل العربي المشترك يظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للشعوب العربية.
وأشار إلى أن المؤتمر مثل محطة مهمة في مسيرة التنسيق البرلماني العربي، وأسهم في ترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كأحد الروافد الأساسية الداعمة للعمل العربي المشترك.
وجدد التأكيد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، مع الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تصفية القضية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.

البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
أمن الخليج
أمن الخليج العربي
دول الخليج
الدول الخليجية
دول الخليج العربي
إيران
أميركا
محمد أحمد اليماحي
محمد اليماحي
آخر الأخبار
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
الترفيه
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
اليوم 14:38
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©