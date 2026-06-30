«البرلمان العربي» يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أميركي - إيراني

القاهرة (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران، الشواغل الأمنية للدول العربية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار.

وأكد اليماحي، في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أن العمل العربي المشترك يظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للشعوب العربية.

وأشار إلى أن المؤتمر مثل محطة مهمة في مسيرة التنسيق البرلماني العربي، وأسهم في ترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كأحد الروافد الأساسية الداعمة للعمل العربي المشترك.

وجدد التأكيد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، مع الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تصفية القضية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.