الجيش الإسرائيلي يفجر عدة منازل في جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)

نفّذت القوات الإسرائيلية أمس، عملية تفجير استهدفت عدداً من المنازل في بلدة «حداثا» في جنوب لبنان، ما أدى إلى دوي انفجارات قوية وصل صداها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبيل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، وتمديده مرة أخرى في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون أمس، أنه لن يفرّط بأي جزء من أراضي لبنان، بعد تأكيد إسرائيل على لسان مسؤولين فيها أن جيشها سيبقى في الجنوب، من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

وقال عون، وفق ما نقلت عنه الرئاسة، إن «المفاوضات المباشرة التي يخوضها لبنان مع إسرائيل، هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً».

وأوضح أن الدولة قررت خوض المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، معتبراً أن «المفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً».