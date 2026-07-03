مئات آلاف النازحين يعودون إلى قراهم في لبنان

عاد أكثر من 640 ألف نازح، من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، إلى منازلهم، وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة التصعيد مع إسرائيل.

أسفر التصعيد، منذ الثاني من مارس الماضي، عن مقتل نحو 4300 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص خصوصا من جنوب لبنان، وفق السلطات.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نشرته أمس الخميس، عن "646,107 نازحين عائدين تم الإبلاغ عنهم"، في حين لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين، بناء على بيانات جُمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 يونيو.

وأزالت السلطات خيما عشوائية في بيروت ومحيطها بالتزامن مع انخفاض عدد مراكز الإيواء الرسمية، وفق السلطات اللبنانية.

لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود لا تزال معلقة.

وأبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف للتصعيد، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.