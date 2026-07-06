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عون: بقاء إسرائيل في جنوب لبنان يمنع انتشار الجيش

الرئيس عون في حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"
6 يوليو 2026 17:49

حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، من الوجود الإسرائيلي في أراض لبنانية، مؤكدا أن "لا مكان للحرب الأهلية في لبنان".

ونقلت الوكالة الوطينة للاعلام عن عون قوله، خلال اتصال مع "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" عبر تقنية الفيديو، إن "الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم".
وأكدا أنه "لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وعودتها إلى الساحة غير مطروح، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة، لأن الجميع اختبر مآسي هذه الحرب وانعكاسها السلبي على كل الفئات اللبنانية، وهو ما يدركه أيضا الزعماء الروحيون والسياسيون ويعملون على تفاديه".

وشدد عون على "أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب"، مؤكدا أن وجود الجيش الإسرائيلي يمنع انتشار القوات اللبنانية ويقوض أسس تحقيق السلام العادل والدائم.

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ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها".

ودعا الإدارة الأميركية إلى  "الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأنه مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية".

المصدر: وكالات
لبنان
الجيش الإسرائيلي
انسحاب
الجيش اللبناني
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