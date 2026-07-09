وزير خارجية لبنان: لن ندفع أثمان حروب لم نخترها

بيروت (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أنه ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام، أمس، عن الوزير رجي قوله من قبرص، إن «لبنان قررّ أن يطوي صفحة العقود التي تحوّل فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، وآن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها، وصراعات لم يكن طرفاً فيها».

ولفت إلى أن «القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستُتخذ في بيروت، وفي بيروت وحدها».

ورأى أنه «لا يمكن لأي دولة أن تستعيد كامل عافيتها، ما لم يصبح قرار الحرب والسلم حكراً على مؤسساتها».