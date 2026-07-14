700 مصاب بهجمات المسيّرات في السودان خلال 4 شهور

أحمد مراد (الخرطوم، القاهرة)

تجاوزت إصابات المدنيين في السودان والناجمة عن هجمات المسيّرات الـ 700 حالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حسبما أفاد تقرير محلي، أمس.

وأشار التقرير، الذي أورده موقع «صحيح السودان» أمس، إلى ارتفاع بنسبة تقارب 47 % في هجمات الطائرات المسيّرة، موضحاً أن طول أمد الحرب، أدى إلى استنزاف الموارد البشرية والقدرات اللوجستية.

ووصف التقرير الوضع الميداني بعد ثلاثة أعوام من الحرب بأنه «جمود ديناميكي»، حيث توجد حركة قتال مستمرة ومكثفة على الأرض، لكن مع غياب أي تغيير جوهري في موازين السيطرة.

ووفق التقرير، «لم يعد الجيش السوداني يخوض المعركة اعتماداً على قواته النظامية وحدها، إنما أصبح جزءاً من تحالف واسع وغير متجانس يضم قوات مشكلة مناطقياً وفصائل إرهابية وجماعات مسلحة من إقليم دارفور وقوات شبه نظامية، لكل منها مصالحها وأجندتها الخاصة».

وأشار التقرير إلى أن كل ذلك جعل الجيش السوداني يعاني تشتتاً واضحاً في القيادة والسيطرة، إلى جانب تباين في الأهداف بين مكونات التحالف الواحد، وضعف عام في الانضباط العسكري».

في السياق، كشف المتحدث باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فريد الحميد، أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 70% و80% من مرافق الرعاية الصحية في المناطق السودانية المتضررة من النزاع المسلح لم تعد تعمل، مما يحرم ثلثي المدنيين من الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الحميد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تداعيات الصراع على الخدمات الأساسية في السودان بلغت مستويات كارثية، مشيراً إلى أن العديد من الأمهات يلدن من دون مساعدة طبية متخصصة، وأن الأشخاص الذين يعانون حالات صحية خطيرة يُتركون من دون علاج.

وأشار إلى أن السودان واجه في العام الجاري أسوأ تفش لمرض الكوليرا منذ سنوات، حيث تجاوزت الحالات المشتبه بها 113 ألف حالة، وأودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص، موضحاً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ للحيلولة من دون حدوث تطورات خطيرة في مناطق عدة، مثل الأُبيض، حيث يعمل حالياً 36 متطوعاً مدرباً في 12 موقعاً للنزوح، ويقدمون الإسعافات الأولية.

وذكر الحميد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على تنفيذ أنشطة للتوعية الصحية والوقاية من الكوليرا لنحو 6 آلاف أسرة نازحة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وحفر آبار المياه، مشيراً إلى أن الضغط المتواصل على الخدمات الصحية يتجلى بوضوح في مدينة الأبيض، حيث تلقى أكثر من 850 مصاباً بجروح ناجمة عن الأسلحة العلاج في مستشفى الأُبيض التعليمي منذ بداية العام الجاري.

وحذر المتحدث باسم «الصليب الأحمر» من خطورة تداعيات النزاع المسلح على الأمن الغذائي في جميع أنحاء السودان، حيث تواجه آلاف الأسر انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، في ظل اعتماد 70% من السكان على الزراعة وتربية الماشية للبقاء على قيد الحياة، موضحاً أن استمرار القتال أدى إلى صعوبة الوصول إلى الأراضي وإجبار المزارعين على تفويت مواسم الزراعة، مما ترك العديد من الأسر تعاني نقصاً حاداً في الغذاء.

وأفاد بأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مواقع النزوح مزرية للغاية، فقد فرّ الناس هرباً من الصراع، وغالباً ما يصلون إلى مناطق مكتظة بالسكان تفتقر إلى أبسط البنى التحتية، إضافةً إلى نقص حاد في المياه النظيفة، والصرف الصحي المناسب، والمأوى، منوهاً بأن هذا النقص في مرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى سوء التغذية، يُشكّل خطراً كبيراً على المدنيين، حيث يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة في العديد من المناطق السودانية.