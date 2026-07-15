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واشنطن: تجميد 130 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بإيران

وزارة الخزانة الأميركية - أرشيفية
16 يوليو 2026 00:49

واشنطن (وكالات)

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أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوتة بيسنت، أمس، تجميد 130 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بإيران، وذلك في إطار حملة تشديد أقصى الضغوط على إيران.
وقال بيسنت في منشور على صفحته على منصة «إكس»: إن «الإدارة الأميركية ستواصل تتبع الأموال بقوة ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى عائدات مخططاته غير المشروعة للإيرادات».
وشدد على التزام وزارة الخزانة بتعطيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة، بما في ذلك إساءة استخدامها للأصول الرقمية والحد من انتشارها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، فرض عقوبات على أكثر من 50 شخصاً وكياناً وسفينة ضمن شبكة إيرانية للشحن غير المشروع والتهرب من العقوبات، موضحةً أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع فبراير 2025 مذكرة لإعادة فرض سياسة «الضغط الأقصى» على إيران، وهي سياسة تبنتها إدارته خلال ولايتها الأولى، حيث شددت الخناق على إيران واتخذت ضدها العديد من الإجراءات لمحاصرتها اقتصادياً، كما انسحبت من الاتفاق النووي معها.

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