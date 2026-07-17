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ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان

جانب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في لبنان - أرشيفية
18 يوليو 2026 01:18

برلين (وكالات)

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اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني، تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريباً لمنع أي فراغ ⁠أمني.
وقال في مقابلة تلفزيونية أمس: «ينبغي علينا أن ندرس في ​الاتحاد ‌الأوروبي ما إذا كان بإمكاننا ⁠ضمان ​عدم حدوث فراغ أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب مهمة اليونيفيل»، في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة ‌المؤقتة في لبنان.
وتنتهي مهمة «اليونيفيل» في ‌31 ديسمبر 2026. ومدد البرلمان الألماني مشاركة البلاد في المهمة لآخر ​مرة قبل أسابيع قليلة.
وقال فاديفول إن «لبنان، بوجود حكومة مستقرة، يمثل أحد أكثر التطورات المبشرة بالمنطقة في الوقت الحالي». 
وقال الوزير الألماني إن «قوة بتفويض من ⁠الاتحاد الأوروبي يمكن أن تهيئ الظروف لانسحاب الجيش ​الإسرائيلي من دون عودة حزب الله».
يأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة مع تحقيق التوازن في ​العلاقات مع إسرائيل ولبنان.

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