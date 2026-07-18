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الكويت: إصابة رجال إطفاء وعامل إثر الهجمات الإيرانية

الكويت: إصابة رجال إطفاء وعامل إثر الهجمات الإيرانية
18 يوليو 2026 14:16

أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم السبت، عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين خلال مكافحة حريق اندلع إثر الهجمات الإيرانية العدوانية.

 

وأوضحت قوة الإطفاء في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن فرقها تتعامل حاليا مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد بعد استهداف الموقعين ضمن الهجمات المعادية الأخيرة.

 

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وذكرت أن خمسة فرق إطفاء شاركت في الموقع الأول وبمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي، كما شارك في الموقع الثاني ثلاثة فرق إطفاء.

 

وأضافت أن الحادث الأول أسفر أثناء عملية المكافحة عن عدد من الإصابات من رجال الإطفاء وأحد العاملين، حيث تم إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات فور توفرها.

 

المصدر: وام
الكويت
حريق
رجال الإطفاء
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