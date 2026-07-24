السبت 25 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

21 قتيلاً في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

رجل إطفاء في موقع مبنى استُهدف بطائرة روسية في كييف - أرشيفية
25 يوليو 2026 01:05

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
«زايد الخير» تعيد لمّ شمل أسرة روسية وتمنح 4 أطفال فرصة جديدة للاستقرار
روسيا: ننتظر مقترحات جديدة من ترامب بشأن أزمة أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قُتل 15 شخصاً في أوكرانيا و6 في روسيا، أمس، في هجمات استهدفت خصوصاً فعالية للقطاع الدفاعي قرب كييف ومستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة «وايلدبيريز» قرب مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 100 آخرين قرب كييف بصواريخ روسية استهدفت فعالية دفاعية، وفق مسؤولين في قطاع الصناعات العسكرية.
وقُتل 5 أشخاص وأصيب 9 آخرون بقنبلتين روسيتين موجّهتين أُلقيتا على «سلوفيانسك»، إحدى آخر المدن الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
وأصابت ضربة أوكرانية أخرى منشأة في منطقة كيروف بوسط روسيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين، وفق ما ذكر الحاكم ألكسندر سوكولوف.

روسيا وأوكرانيا
روسيا
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
سفن تجارية ومراكب عالقة في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوة أممية لإنقاذ آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز
25 يوليو 2026
رجل إطفاء في موقع مبنى استُهدف بطائرة روسية في كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
21 قتيلاً في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
25 يوليو 2026
امرأة نازحة في قرية «زوطر الغربية» في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
تداعيات النزوح تفاقم معاناة النساء إنسانياً واجتماعياً في لبنان
25 يوليو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة - رويترز
الأخبار العالمية
تحذيرات من توقف العلاج الكيميائي لآلاف المرضى في غزة
25 يوليو 2026
الأمم المتحدة: التصعيد «الحوثي» يدفع باليمن نحو مزيد من التوترات والمعاناة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: التصعيد «الحوثي» يدفع باليمن نحو مزيد من التوترات والمعاناة
25 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©