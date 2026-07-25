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إصابات الحصبة في الولايات المتحدة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 35 عاماً

إصابات الحصبة في الولايات المتحدة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 35 عاماً
25 يوليو 2026 10:13

ارتفعت إصابات الحصبة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1991، بعد تسجيل 2318 إصابة مؤكدة منذ بداية العام الجاري.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيانات صدرت الجمعة، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة هذا العام تجاوز عدد الحالات المسجّلة خلال عام 2025، كما بلغ أعلى مستوى له منذ 35 عاماً. وأوضحت المراكز أنه تم الإبلاغ عن 2302 إصابة في 45 ولاية، إلى جانب 16 حالة بين الزوّار الأجانب حتى يوم الخميس، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة خلال عام 2025 بلغ 2289 حالة.

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وتُعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية في العالم، إذ يزداد انتشارها خلال فترات كثافة السفر والتجمعات، خاصة بين الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح وفي الأماكن المزدحمة.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
الحصبة
إصابات
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